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5 ноября 2°C
Автоновости

Алтайские трассы покрылись льдом

Автомобилисты сообщают о метелях и гололеде на трассах в Алтайском крае. В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть особенно внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.

На дорогах сильный гололед.
На дорогах сильный гололед.
vk.com/rubcovsk_incident

О метели сообщили водители, проезжающие по трассе Бийск — Барнаул в районе Буланихи, лед покрыл дорогу до Камня-на-Оби.

«Едем около 30 км/ч, спускаемся на тормозах и катимся», — пишут автомобилисты в соцсетях.


Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение. Днем 5 ноября ветер усилится до 17−22 м/с, по востоку местами до 25−27 м/с.

Водителям при перестроении из ряда в ряд и при маневрировании необходимо проявлять повышенную внимательность, не совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами.

В непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари, при недостаточной видимости снижать скорость до минимума. Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие водители, не обладающие нужными навыками управления автомобилем.

Также водителям следует позаботиться о безопасности находящихся в салоне автомобиля пассажиров, использовать ремни безопасности, напоминают в ГИБДД.

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