Алтайские трассы продолжают перекрывать из-за непогоды

По решению «Алтайавтодора» временно ограничили движение для всех видов транспорта на автодороге К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан».
Также с 9:15 закрыта дорога К-03 «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области» от Змеиногорска до Рубцовска.
С 10:00 ограничено движение большегрузного транспорта и пассажирских автобусов по федеральным автодорогам
- А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан, с 11 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска),
- Р-256 «Чуйский тракт», с 213 по 341 км (от Новоалтайска до Бийска).
Также перекрыты дороги:
- Алейск-Чарышское, 0+000 до 128+000, от г. Алейска до с. Алексеевка в Чарышском районе;
- Алейск-Петропавловское-Смоленское, 0+000 до 60+000, от г. Алейска до с. Усть-Пристань;
- Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтово-Романово-Родино-Кулунда-граница с Республикой Казахстан, 13+600 до 114+000, от г. Барнаула до с. Ребриха;
- Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области, 0+000 до 139+658.
25 декабря в Алтайском крае снег, сильный порывистый боковой ветер, метель. На дорогах низкая видимость, гололедица.
Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефону +7 (3852)507−512, по поводу федеральных дорог — Упрдор «Алтай»: