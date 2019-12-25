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Автоновости

Алтайские трассы продолжают перекрывать из-за непогоды

25 декабря с 8:20 в Алтайском крае из-за метели перекрыли еще одну трассу. Водителей просят не выезжать без острой необходимости.

Перекрытие дорог, метель.
Перекрытие дорог, метель.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По решению «Алтайавтодора» временно ограничили движение для всех видов транспорта на автодороге К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан».

Также с 9:15 закрыта дорога К-03 «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области» от Змеиногорска до Рубцовска.

С 10:00 ограничено движение большегрузного транспорта и пассажирских автобусов по федеральным автодорогам

  • А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан, с 11 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска),
  • Р-256 «Чуйский тракт», с 213 по 341 км (от Новоалтайска до Бийска).

Также перекрыты дороги:

  • Алейск-Чарышское, 0+000 до 128+000, от г. Алейска до с. Алексеевка в Чарышском районе;
  • Алейск-Петропавловское-Смоленское, 0+000 до 60+000, от г. Алейска до с. Усть-Пристань;
  • Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтово-Романово-Родино-Кулунда-граница с Республикой Казахстан, 13+600 до 114+000, от г. Барнаула до с. Ребриха;
  • Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области, 0+000 до 139+658.

25 декабря в Алтайском крае снег, сильный порывистый боковой ветер, метель. На дорогах низкая видимость, гололедица.

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам можно у дежурного «Алтайавтодора» по телефону +7 (3852)507−512, по поводу федеральных дорог — Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7−962−815−98−69.

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