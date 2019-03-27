Алтайские власти отрегулируют перевозки в Толмачево и Шерегеш. Что будет с ценой билетов?

Перевозчики, которые регулярно возят так называемых трансферных пассажиров в Шерегеш, Горный Алтай, Толмачево и другие точки, должны будут согласовать свою работу с региональным минтрансом. Также власти определят места, где автобусы смогут «подбирать» пассажиров на трассе. Такие поправки в закон о транспортном обслуживании приняли 27 марта краевые депутаты.

Зачем понадобились поправки

Зачастую предприниматели под видом поездок «на заказ» выполняют регулярные рейсы, пояснили в минтрансе. Теперь отправление одного и того же автобуса из одного и того же места более трех раз в течение месяца нужно согласовывать с ведомством, а места их отправки внесут в реестр остановочных пунктов.

Порядок согласования определят специальным подзаконным актом, пояснил председатель экономического комитета краевого заксобрания Альберт Лунев. Он пояснил, что на таких нерегулируемых рейсах могут встречаться недобросовестные перевозчики, не исключены аварии, поэтому сферу трансферных перевозок также нужно контролировать.

Почему взялись за промежуточные остановки

Этим же законом депутаты ввели и другую норму: теперь минтранс сможет сам устанавливать дополнительные остановки вне границ автовокзалов. Речь идет о межрегиональных маршрутах. Раньше в реестр вносились только начальная и конечная остановки. Теперь минтранс сможет внести в реестр исторически сложившиеся пункты, например, у комплекса «Грани Алтая» при маршруте «Барнаул — Новосибирск».

Автобус. Настасья Коваленко , altapress.ru

«Это делается еще и для того, чтобы люди могли сесть и на этих промежуточных остановках», — пояснил Лунев. По его словам, это не затруднит перевозку пассажиров по регулярным маршрутам на территории края.

Однако депутат от «Справедливой России» Владислав Вакаев высказал опасения, что поправки могут излишне регламентировать и усложнить работу предприятий туротрасли. Он привел пример: регулярно у гостиницы «Центральная» пассажиров забирают, чтобы отвезти в Толмачево. Вряд ли этот пункт внесут в реестр остановок, предположил Вакаев. А он действительно всем удобен. Депутат попросил минстранс внимательнее относиться к таким случаям.

Мнение эксперта

Президент ассоциации автоперевозчиков Алтая Николай Орлов считает, что трансферные перевозчики получали несправедливое преимущество перед рейсовыми. По сути, они так же возят пассажиров по расписанию и даже публикуют их в интернете, но при этом ездят как «заказные». При этом они не тратят деньги на лицензию, страховку, тахографы, мед- и техосмотры, обязательные для рейсовых перевозчиков. Благодаря этому они способны снизить цены на билеты.

Но это проблему уже решило лицензирование: до 29 июня собственники почти всех автобусов в Алтайском крае должны получить специальные лицензии. Это поставит «заказников» и рейсовых перевозчиков в равные условия и может сказаться на стоимости билетов до Толмачово, Шерегеша и других популярных у трансферных пассажиров направлений.