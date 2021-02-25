Алтайские водители сообщают о ДТП и нулевой видимости на трассах

25 февраля Алтайский край погрузился в пучину зимнего шторма. В некоторые районы нагрянули метели. Водители предупреждают об ухудшении дорожной обстановки.

Участник сообщества «Инцидент Рубцовск» сообщает о плохих погодных условиях на трассе К-03 Рубцовск — Змеиногорск.

«На Змеиногорск проезда нет," — предупреждает автомобилист. На дороге нулевая видимость, переметы.

Судя по кадрам из видео, на трассе в сторону Змеиногорска произошло ДТП. На месте работают врачи и пожарные.

Офицальной информации о происшествии пока не поступало.

Напомним, 25 февраля в регионе было объявлено штормовое предупреждение. В течение дня в отдельных районах ожидается снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Ночью температура воздуха в крае опустится до −22…−27 градусов, а местами по северу до -33 градусов.