Из-за новых камер жители Алтая получили на 60% больше "писем счастья" от ГИБДД

По его данным, соотношение штрафов в виде "писем счастья" и выписанных вручную составляет 55% на 45%.

Петр Богомолов рассказал, что по состоянию на февраль 2018 года на вооружении регионального ГИБДД находится 57 комплексов. Из них 43 — стационарные, остальные — мобильные.

В последние годы сеть камер расширяется: 9 штук появились в 2017 году, еще 16 должны смонтировать на дорогах региона в 2018.

Петр Богомолов,

начальник ГИБДД по Алтайскому краю:

— Основная цель установки комплексов фото- и видеофиксации — предупредить нарушения ПДД и сократить число ДТП, особенно тяжких. Эту цель мы достигаем. Приборы помогают нам гасить очаги аварийности и заставляем нерадивых водителей ездить по правилам. Камеры работают круглосуточно, бескорыстно и положительно влияют на аварийность в Алтайском крае.

Подробнее о том как работает система фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Алтайском крае и как она влияет на безопасность дорожного движения, читайте в одном из ближайших номеров газеты "Свободный курс".

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