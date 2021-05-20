Алтайские военные перекроют Чуйский тракт на несколько часов

Для всех видов транспорта движение закроют с 18:50 до 22:50 на участке автодороги «а/д подъезд к н.п. Косиха — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Украинский».
ГИБДД призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
21 мая в Алтайском крае вновь планируется плановое перекрытие трассы из-за движения военных колонн, предупредили в Госавтоинспекции.
Для всех видов транспорта движение закроют с 18:50 до 22:50 на участке автодороги «а/д подъезд к н.п. Косиха — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Украинский».
ГИБДД призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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