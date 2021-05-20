20 мая 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Алтайские военные перекроют Чуйский тракт на несколько часов

21 мая в Алтайском крае вновь планируется плановое перекрытие трассы из-за движения военных колонн, предупредили в Госавтоинспекции.

Машина дистанционного разминирования "Листва".
Машина дистанционного разминирования "Листва".
mil.ru

Для всех видов транспорта движение закроют с 18:50 до 22:50 на участке автодороги «а/д подъезд к н.п. Косиха — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Украинский».

ГИБДД призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость