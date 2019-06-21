Алтайские жители перестанут платить втридорога за такси из-за запуска нового моста

1 августа в райцентре Алтайском откроют новый мост через Каменку, который построили за 100 млн рублей вместо старого, разрушенного прошлогодним паводком, рассказал глава района Сергей Черепанов 20 июня депутатам АКЗС.

Река делит село на две части: по одну сторону живут более 10 тысяч человек, по другую — 4,5 тысяч. В прошлом году Каменка во время паводка подмыла опоры, и мост просел почти на метр и «сломался». Людям пришлось ездить по старому деревянному мосту, расположенному в 7 км.

Сергей Черепанов,

глава Алтайского района:

Этот мост нам нужен как воздух. И автобусное сообщение нужно срочно запускать. Таксисты сразу цены взвинтили.

Сергей Черепанов , глава Алтайского района. altapress.ru

В рамках ЧС району выделили 100 млн рублей. Местный бюджет софинансировал 5% стоимости работ. Ремонт ведет «Барнаульское ДСУ № 4».

Новый мост, по словам замглавы района Виктора Тырышкина, выдержит любое наводнение — это обеспечат конструктивные особенности. На мосту также проведут освещение, обустроят набережную. Гарантию дают, по словам главы, 100 лет.