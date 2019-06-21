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Автоновости

Алтайские жители перестанут платить втридорога за такси из-за запуска нового моста

1 августа в райцентре Алтайском откроют новый мост через Каменку, который построили за 100 млн рублей вместо старого, разрушенного прошлогодним паводком, рассказал глава района Сергей Черепанов 20 июня депутатам АКЗС.

В Алтайском построят новый мост.
В Алтайском построят новый мост.
altapress.ru

Река делит село на две части: по одну сторону живут более 10 тысяч человек, по другую — 4,5 тысяч. В прошлом году Каменка во время паводка подмыла опоры, и мост просел почти на метр и «сломался». Людям пришлось ездить по старому деревянному мосту, расположенному в 7 км.

Сергей Черепанов,
глава Алтайского района:

Этот мост нам нужен как воздух. И автобусное сообщение нужно срочно запускать. Таксисты сразу цены взвинтили.

Сергей Черепанов, глава Алтайского района.
Сергей Черепанов, глава Алтайского района.
altapress.ru

В рамках ЧС району выделили 100 млн рублей. Местный бюджет софинансировал 5% стоимости работ. Ремонт ведет «Барнаульское ДСУ № 4».

Новый мост, по словам замглавы района Виктора Тырышкина, выдержит любое наводнение — это обеспечат конструктивные особенности. На мосту также проведут освещение, обустроят набережную. Гарантию дают, по словам главы, 100 лет.

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