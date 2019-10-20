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Автоновости

Алтайских автомобилистов просят быть внимательными из-за сильнейшего гололеда

В Алтайском крае еще как минимум два дня сохранится неустойчивая погода с осадками и перепадами температур. Дождь, мокрый снег и минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололеда и снежного наката.

На дорогах сильный гололед.
На дорогах сильный гололед.
vk.com/rubcovsk_incident

В этой связи МЧС региона просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах. Водителям, которые не успели «переобуть» технику в зимнюю резину, необходимо это сделать, сообщает сайт ведомства.

Как вести себя в гололед?

Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля.

Очень важно научится правильно тормозить. На гололеде, сколько не вдавливай педаль тормоза в пол, не затормозишь. Необходимо сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза.

На трассе гололед.
На трассе гололед.
vk.com/rubcovsk_incident

Таким образом, можно эффективно снизить скорость, не потеряв управления. Никогда не следует поворачивать руль одновременно с торможением, на гололеде это гарантированный занос с полной потерей контроля над автомобилем. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6−8 раз.

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