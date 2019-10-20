Алтайских автомобилистов просят быть внимательными из-за сильнейшего гололеда

В этой связи МЧС региона просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах. Водителям, которые не успели «переобуть» технику в зимнюю резину, необходимо это сделать, сообщает сайт ведомства.
Как вести себя в гололед?
Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля.
Очень важно научится правильно тормозить. На гололеде, сколько не вдавливай педаль тормоза в пол, не затормозишь. Необходимо сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза.
Таким образом, можно эффективно снизить скорость, не потеряв управления. Никогда не следует поворачивать руль одновременно с торможением, на гололеде это гарантированный занос с полной потерей контроля над автомобилем. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6−8 раз.