Алтайских автомобилистов просят не ехать в районы, где будут сильные метели

3 и 4 февраля в Алтайском края ожидаются сильные метели , местами снежные заносы, сильная гололедица. В краевой ГИБДД рассказали, по каким направлениям лучше не ездить.

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на Чуйском тракте в Первомайском, Косихинском и Зональном районах, а также на трассе А-322 в Рубцовском и Поспелихинском районах.

Не лучше ситуация будет на дорогах местного значения в Заринском, Залесовском, Змеиногорском, Краснощековском, Третьяковском и Курьинском районах.

ГИБДД рекомендует выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями и состоянием проезжей части.