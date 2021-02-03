Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Алтайских автомобилистов просят не ехать в районы, где будут сильные метели

3 и 4 февраля в Алтайском края ожидаются сильные метели, местами снежные заносы, сильная гололедица. В краевой ГИБДД рассказали, по каким направлениям лучше не ездить.

Метель.
Метель.
vk.com/barneos22

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на Чуйском тракте в Первомайском, Косихинском и Зональном районах, а также на трассе А-322 в Рубцовском и Поспелихинском районах.

Не лучше ситуация будет на дорогах местного значения в Заринском, Залесовском, Змеиногорском, Краснощековском, Третьяковском и Курьинском районах.

ГИБДД рекомендует выбирать скорость, не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями и состоянием проезжей части.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость