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Автоновости

Алтайских перевозчиков освободят от обязательной установки тахографов

Министерство транспорта России подготовило проект постановления об отложении до лета 2021 года обязательного оснащения городских автобусов тахографами. Ранее с данной инициативой обратилась в адрес Правительства России депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

Автобус, окно.
Автобус, окно.
СС0

Необходимость установки тахографов уже в этом году потребовала бы дополнительных расходов для предприятий на сумму не менее 50 тысяч рублей для одного автобуса. Это серьезная финансовая нагрузка для перевозчиков, и не исключено, что эти расходы были бы заложены в цену билетов.

«Нельзя допустить любое повышение цен на автобусные перевозки для населения в это сложное время, а также банкротства перевозчиков. Ситуация по-прежнему не простая, но поддержка инициативы в том числе и алтайских транспортников — верное направление принимаемых мер», — сказала Наталья Кувшинова.

Как сообщает Министерство транспорта России, эта мера коснется около 96 тыс. городских автобусов и позволит перераспределить денежные средства, ранее запланированные на покупку тахографов, на финансирование выпадающих доходов перевозчиков.

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