Алтайских водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

Сотрудники ГИБДД просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах в последующие дни.

Напомним, в Алтайский край возвращаются снегопады. На 17 и 18 января синоптики передали штормовое предупреждение: ожидается мокрый снег, метели и сильный ветер.

«Выбирать скорость не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства», — рекомендуют в ведомстве.