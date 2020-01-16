Алтайских водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

Сотрудники ГИБДД просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах в последующие дни.
Напомним, в Алтайский край возвращаются снегопады. На 17 и 18 января синоптики передали штормовое предупреждение: ожидается мокрый снег, метели и сильный ветер.
«Выбирать скорость не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства», — рекомендуют в ведомстве.
Также напоминают, что в условиях ограниченной видимости и гололеда необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения.
Чтобы исключить вероятность наезда на пешеходов следует снижать скорость вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.
«Пешеходам — не допускать перехода проезжей части в неположенном месте, исключить факты выхода на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта», — добавили в ГИБДД.
Кроме того, необходимо использовать одежду со светоотражающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Это позволит водителям вовремя заметить пешехода.