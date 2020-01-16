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Автоновости

Алтайских водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

Госавтоинспекция Алтайского края дала несколько рекомендаций участникам дорожного движения в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями.

22 февраля в Алтайском крае испортилась погода. На дорогах метель, сильный ветер, переметы и гололед.
22 февраля в Алтайском крае испортилась погода. На дорогах метель, сильный ветер, переметы и гололед.
vk.com/barneos22

Сотрудники ГИБДД просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах в последующие дни.

Напомним, в Алтайский край возвращаются снегопады. На 17 и 18 января синоптики передали штормовое предупреждение: ожидается мокрый снег, метели и сильный ветер.

«Выбирать скорость не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства», — рекомендуют в ведомстве.

Также напоминают, что в условиях ограниченной видимости и гололеда необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Чтобы исключить вероятность наезда на пешеходов следует снижать скорость вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

«Пешеходам — не допускать перехода проезжей части в неположенном месте, исключить факты выхода на дорогу, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта», — добавили в ГИБДД.

Кроме того, необходимо использовать одежду со светоотражающими элементами в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Это позволит водителям вовремя заметить пешехода.

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