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Автоновости

Алтайских водителей ждет два дня перекрытий дорог из-за военных

В Алтайском крае 10 и 11 декабря временно запретят движение по нескольким участкам дорог из-за проезда военной техники, предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
altapress.ru

10 декабря

  • с 21:20 до 00:20 11 декабря на автодороге «н.п. Б. Ключи — н.п. Лесное — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Бобровка»;
  • с 22:15 до 1:15 11 декабря на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — 257 км автодороги Р-256»;
  • с 22:25 до 1:25 11 декабря на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — 267 км автодороги Р-256»;

11 декабря

  • с 14:10 до 17:10 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Бобровка»;
  • с 14:40 до 17:40 на автодороге «257 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Контошино»;
  • с 14:40 до 17:40 минут на автодороге «267 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — 258 км автодороги Р-256».

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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