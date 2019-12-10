Алтайских водителей ждет два дня перекрытий дорог из-за военных

10 декабря
- с 21:20 до 00:20 11 декабря на автодороге «н.п. Б. Ключи — н.п. Лесное — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Бобровка»;
- с 22:15 до 1:15 11 декабря на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — 257 км автодороги Р-256»;
- с 22:25 до 1:25 11 декабря на автодороге «н.п. Полковниково — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — 267 км автодороги Р-256»;
11 декабря
- с 14:10 до 17:10 на автодороге «н.п. Бобровка — а/д Фирсово-Бобровка — н.п. Бобровка»;
- с 14:40 до 17:40 на автодороге «257 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Контошино»;
- с 14:40 до 17:40 минут на автодороге «267 км автодороги Р-256 — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — 258 км автодороги Р-256».
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.