Алтайским фермерам пришлось бросить землю из-за закрытия ж/д переезда

Фермеры Каменского района нарушали все правила безопасности, мешали поездам и сбивали путевые столбики, когда перегоняли крупногабаритную сельхозтехнику через ж/д переезд. Его решили закрыть. Теперь фермеры жалуются, что они лишились доступа к своим землям, сообщает ГТРК «Алтай».

Речь идет о переезде на 597-м километре железной дороги. Ветка пересекает поле. Осенью переезд ликвидировали. Часть техники фермеры вынуждены были оставить под открытым небом, потому что вернуться в гаражи своим ходом машины уже не могут.

Директор хозяйства «РИМ» Владимир Чаплыгин объяснил, что через железную дорогу постоянно ездит техника, чтобы проводить боронование и посев.

«Это было как-то по-шпионски сделано. Нас, заинтересованных лиц, фермеров, никто не поставил в известность, что он (переезд) закрывается. Мы там пары всё лето содержали, зябь вспахали, подготовили к весне. И всё, у нас земля остаётся просто брошенной», — жалуется фермер.

Перебраться через пути можно в Камне-на-Оби, но ежедневно ездить в общем потоке машин тяжёлая сельхозтехника не сможет. Есть переезд около поселка Толстовский, но чтобы добраться до него, нужно проехать сначала 40 км в одну сторону, а потом ещё столько же обратно.

Пресс-секретарь Западно-Сибирского филиала РЖД Виталий Кляйн сказал, что фермеры перегоняли крупногабаритную технику в нарушение всех правил безопасности, что угрожало безопасности поездов.

«Для того, чтобы пропустить крупногабаритную технику, мы должны запрашивать за 15 минут окно, в котором гарантированно не будет поездов. Чтобы мы это запрашивали, должны быть обращения от людей, которые перевозят крупногабаритную технику. А этих обращений не было. Они, по сути, самовольно передвигались через переезд», — отметил он.

Решение по поводу закрытия переезда приняли еще летом и согласовали с краевыми и районными властями, а также с центральным руководством РЖД. Восстанавливать его не собираются.