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Автоновости
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Алтайский бизнесмен меняет гоночный Porsche на стройматериалы

Известный барнаульский предприниматель Сергей Мудрик продает Porsche 911 Turbo S за 7 млн рублей. При этом он готов обменять спорткар, на котором выигрывал автогонки, на строительную технику, материалы или недвижимость, говорится в тексте объявления на drom.ru.

Porsche 911 Turbo S.
Porsche 911 Turbo S.
drom.ru

На сегодня это самая мощная машина из всех, что продаются в Алтайском крае: под капотом Porsche 620 л.с. Полноприводному автомобилю с открытой крышей четвертый год, за это время он проехал 15 тыс. км. В объявлении сказано, что автомобилем пользовались только летом и сейчас машина находится в Сочи. Также владелец отмечает, что у машины «красивый» номер — Р911ТС.

Сергей Мудрик на Porsche 911 участвовал в соревнованиях по драг-рейсингу (заезды по прямой с максимальным ускорением на дистанции 402 метра), которые проходят на территории аэродрома Панфилово в Калманском районе. В 2015 году он занимал в самом «прокачанном» классе 2-е место, а в 2016 году выиграл состязания.

Также в объявлении говорится, что владелец суперкара готов обменять его на минивэн бизнес-класса Mercedes-Benz V-class. На таком, в частности, ездит губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Виктор Томенкои Александр Романенко.
Виктор Томенкои Александр Романенко.
www. altairegion22.ru

Сергей Мудрик — один из основных застройщиков барнаульского туркластера. Весной 2018 года Сбербанк его обанкротил, с торгов уже продали его коллекцию огнестрельного оружия.

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