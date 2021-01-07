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Алтайский фермер подарил работникам автомобили на Новый год

Фермер из Алтайского края Владимир Любимов подарил двум сотрудникам белоснежные машины Lada Vesta, сообщает ГТРК «АЛТАЙ».

Барнальцы разработали фары для Lada Vesta Стиллавина и Вахидова
Барнальцы разработали фары для Lada Vesta Стиллавина и Вахидова
архив altapress.ru

Первые новенькие машины вручили самым опытным работникам хозяйства. Любимов решил такими подарками поощрять своих сотрудников.

«Городской житель, таксист с 10-летним стажем и не думал, что когда-то станет фермером, будет выращивать рапс, гречиху, подсолнечник, сою. За 20 лет его хозяйство стало одним из лучших в районе. Фермер не жалеет денег на новую технику и своих людей. В общении с работниками использует „метод пряника“», — рассказали в передаче «Вести Алтай».

«Я никогда не залезаю человеку в карман, даже если кто-то нарушил, не наказываю, потому что каждый может что-то совершить. Домой он должен принести денежек, а если их не будет — он работать не будет, начнет воровать солярку, все остальное», — объяснил Любимов свою щедрость.

Первые две белоснежные отечественные машины получили двоюродные братья Симахины — каждый отработал в хозяйстве более 20 лет.

Фермер планирует ежегодно дарить рабочим автомобили — один или два, в зависимости от доходов. Кстати, средняя зарплата в хозяйстве — более 60 тыс. рублей.

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