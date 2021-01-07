Алтайский фермер подарил работникам автомобили на Новый год

Первые новенькие машины вручили самым опытным работникам хозяйства. Любимов решил такими подарками поощрять своих сотрудников.

«Городской житель, таксист с 10-летним стажем и не думал, что когда-то станет фермером, будет выращивать рапс, гречиху, подсолнечник, сою. За 20 лет его хозяйство стало одним из лучших в районе. Фермер не жалеет денег на новую технику и своих людей. В общении с работниками использует „метод пряника“», — рассказали в передаче «Вести Алтай».

«Я никогда не залезаю человеку в карман, даже если кто-то нарушил, не наказываю, потому что каждый может что-то совершить. Домой он должен принести денежек, а если их не будет — он работать не будет, начнет воровать солярку, все остальное», — объяснил Любимов свою щедрость.

Первые две белоснежные отечественные машины получили двоюродные братья Симахины — каждый отработал в хозяйстве более 20 лет.

Фермер планирует ежегодно дарить рабочим автомобили — один или два, в зависимости от доходов. Кстати, средняя зарплата в хозяйстве — более 60 тыс. рублей.