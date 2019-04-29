Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по доступности новых авто

РИА Рейтинг составил рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей. Алтайский край занял в нем 67-ое место из 85. Разработчики рейтинга оценивали возможность семей оплачивать кредиты, взятые на покупку автомобилей разной ценовой категории.

Что лучше сейчас , накопить или взять кредит.

В Алтайском крае доля семей, которые готовы купить авто стоимостью 500 тысяч рублей и содержать его, составляет 16,49%. Тех, кто может приобрести машину ценой 1,2 млн рублей, значительно меньше — 5%. Наконец, дорогой автомобиль могут себе позволить лишь 0,3% семей края.

В целом по стране эксперты отмечают, что доступность авто для российских семей пока в среднем остается не очень высокой. Но она демонстрирует тенденцию к росту, как за счет увеличения размера номинальных зарплат, так и за счет снижения ставок по автокредитам. При этом доступность очень различается в зависимости от региона.

Как считали?

В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платёж при приобретении нового автомобиля в кредит, надлежащим образом содержать свою машину и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат.

Размер кредита рассчитан с учётом первоначального взноса в 20% от стоимости автомобиля и срока выплаты в три года.

В расходы на обслуживание машины включены: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, ТО, покупка и сезонная смена шин, транспортный налог, оплата парковки, текущее обслуживание и ряд других трат.

Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с прожиточным минимумом на каждого члена семьи. Предполагалось, что 50% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина денег — на прочие расходы.

Зарплаты, расходы на содержание автомобиля, прожиточные минимумы и остальные показатели взяты для каждого региона в отдельности.