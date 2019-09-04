Алтайский край рассчитывает избавиться от 400 км дорог

Правительство Алтайского края передает 400 км дороги из Барнаула в Павлодар в федеральную собственность. Это позволит увеличить объем финансирования на ее содержание и ремонт, передает Interfax со ссылкой на заявление губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Во время рабочего визита в Кулундинский район, Томенко сообщил, что передача участка автодороги уже согласована с Минтрансом.

«Как только она перейдет в федеральную собственность, то совсем по другим нормативам и в другом объеме будут выделяться средства, чтобы привести ее в порядок», — сказал губернатор.

Сейчас на содержание 400 км трассы из Барнаула в Павлодар тратится только 400 млн рублей. Сумма не учитывает ремонтных работ. На состояние этого участка дороги губернатору неоднократно жаловались жители Кулундинского района.