Алтайский край стоит на первом месте в рейтинге самого дешевого бензина в РФ

В Алтайском крае продают бензин по самым низким ценам. К такому выводу пришло аналитическое агентство « ПромРейтинг ».

Алтайский край стоит на первом месте в рейтинге самого дешевого бензина в России. Средняя цена на него составила 46 рублей.

На втором месте находится Новосибирская область. Там бензин стоит 47,47 рублей.

С небольшим отставанием идут Курганская область (47,48 рублей), Томская область (47,77 рублей) и Республика Марий Эл (47,92 рублей).

Самый дорогой бензин оказался в Чукотском автономном округе — 64,30 рублей. На втором месте антирейтинга — Сахалинская область (59,37 рублей). На третьем — Магаданская область (59,14 рублей).

Средняя потребительская цена на автомобильный бензин по Российской Федерации в октябре 2022 года составила 50,79 рублей за литр.