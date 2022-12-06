Алтайский край стоит на первом месте в рейтинге самого дешевого бензина в РФ

Алтайский край стоит на первом месте в рейтинге самого дешевого бензина в России. Средняя цена на него составила 46 рублей.
На втором месте находится Новосибирская область. Там бензин стоит 47,47 рублей.
С небольшим отставанием идут Курганская область (47,48 рублей), Томская область (47,77 рублей) и Республика Марий Эл (47,92 рублей).
Самый дорогой бензин оказался в Чукотском автономном округе — 64,30 рублей. На втором месте антирейтинга — Сахалинская область (59,37 рублей). На третьем — Магаданская область (59,14 рублей).
Средняя потребительская цена на автомобильный бензин по Российской Федерации в октябре 2022 года составила 50,79 рублей за литр.
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