Алтайский край вошел в число регионов с недоступным бензином

Алтайский край попал в десятку регионов России с самой низкой доступностью бензина для населения. Согласно данным агентства РИА Рейтинг , за среднюю зарплату в крае можно купить только 510 литров автомобильного топлива.

Как составляли рейтинг?

В основе рейтинга используются цены бензина марки Аи-92, который жители любого региона могли купить в середине июля 2018 года на среднюю зарплату (данные с июня 2017 по май 2018 года.

Разница в ценах на бензин между максимумом и минимумом в районах России превышает 30%. Разброс в доходах населения также довольно велик.

Где самый доступный бензин в России

Больше всего автомобильного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) — выходит более 2000 литров в месяц. На втором месте — Москва, на третьем — Чукотский АО (1600 и 1599 литров соответственно).

В Ненецком АО, Магаданской области, Сахалинской области, Ханты-Мансийском АО — Югре, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Саха (Якутия) и Московской области водители могут на среднюю в регионе зарплату купить более 1000 литров бензина АИ-92.

Среднее по России значение доступности составляет 987 литров.

Какие регионы страны с низкой доступностью бензина

Однако в 72 регионах страны доступность бензина меньше среднего значения.

Самая низкая доступность в республиках Северного Кавказа, жители которых могут купить на свою зарплату в три с лишним раза бензина меньше, чем жители ЯНАО.

«Менее 500 литров бензина АИ-92 могут купить на среднюю в регионе заработную плату жители Республики Дагестан (457 литров), Кабардино-Балкарской Республики (483 литров), Карачаево-Черкесской Республики (493 литров) и Республики Калмыкия (496 литров). При этом в десятку регионов с самой низкой доступностью помимо северокавказских республик вошли Алтайский край и Республика Крым», — сообщается в исследовании.

Где наиболее дорогой и дешевый бензин в России

Наивысшая цена АИ-92 отмечена в Чукотском АО, Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Камчатском крае, где жители могут купить на среднюю зарплату более 1000 литров бензина АИ-92 в месяц. Жизненно важные товары и в том числе бензин завозятся сюда по морям и рекам только зимой.

По ценам на бензин лидируют Республика Крым, Республика Дагестан. Высокая цена в Крыму связана с геополитическим фактором. А в Дагестане и других северокавказских республик высокая цена объясняется местными особенностями ценообразования компаний.

Самый дешевый бензин в России продается в Уральских и Западно-сибирских регионах — в Челябинской, Курганской, Томской, Кемеровской областях. Также сюда можно отнести Калужскую область, где он на 1,6 рубля дешевле, чем в соседней Московской области.

Ранее altapress.ru сообщал, что Россия вошла в топ-10 стран с дешевым бензином.