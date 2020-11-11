Алтайский сельчанин продает Toyota Tundra прямиком из Майами

Как обещает продавец, «Тундра» базовой комплектации прибудет к покупателю прямиком с юго-востока Флориды, из жаркого города Майами.
Трехлетний пикап владелец из райцентра Угловское оценил практически по стоимости двух приличных коттеджей в Барнауле. В России Toyota Tundra доступна только по предзаказу, но и в таком случае стоимость базовой конфигурации начинается от 4,5 млн рублей.
В случае с этой машиной цена высокая из-за весомого перечня дополнений, о которых рассказал автор объявления, и тюнинга от американского бренда DEVOLRO. Стоимость таких экземпляров начинается от 12 млн рублей.
Тюнингованный автомобиль (DEVOLRO expedition) набегал всего 2 000 км. В ДТП замечен не был, не битый. Но продаетсяуже второй раз.
Справка
NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах) оценила модель на четыре из пяти звезд при лобовом краш-тесте. Такая оценка дается авто, если вероятность получить травмы у водителя и пассажира составит от 11% до 20%. Пять звезд дается, когда этот показатель равен 10%.