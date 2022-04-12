Алтайский сторож угнал погрузчик и ехал-ехал-ехал до соседнего села, пока не поймали

В Алтайском крае задержали мужчину, угнавшего с территории предприятия погрузчик, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел накануне в Смоленском районе. Погрузчик пропал с неогороженной территории одной из организаций в селе Точильное.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили предполагаемого угонщика. Им оказался 35-летний житель соседнего села Солоновка», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что сторож так и не успел доехать до дома. Его задержали возле села Сычевка.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что увидел ключи в замке зажигания погрузчика и решил съездить домой.

Жителю Алтая грозит до 5 лет лишения свободы за «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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