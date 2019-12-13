Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 декабря -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Алтайский водитель, который неделю пил, чуть не «сжег» на выдохе алкотестер

В Камне-на-Оби сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Vista под управлением настолько пьяного молодого человека, что алкотестер зашкалил, пишут «Каменские известия».

Пьяный водитель. Камень-на-Оби.
Пьяный водитель. Камень-на-Оби.
izvestiy-kamen.ru. кадр из видео.

Алкотестер после освидетельствования показал две тысячи промилей и это максимальный показатель данного прибора.

«Ого! Как бы прибор не сжег», — искренне удивляются полицейские, когда датчик алкотестера начал зашкаливать.

Впрочем, такие цифры не говорят о максимальной доле промилей в организме водителя.

Водитель честно признался, что употреблял спиртное в течение недели.

После оказалось, что молодой человек 1993 года рождения даже не имеет водительских прав.

В 2017 году он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Сейчас ему грозит до 15 суток ареста.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость