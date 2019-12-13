Алтайский водитель, который неделю пил, чуть не «сжег» на выдохе алкотестер

Алкотестер после освидетельствования показал две тысячи промилей и это максимальный показатель данного прибора.
«Ого! Как бы прибор не сжег», — искренне удивляются полицейские, когда датчик алкотестера начал зашкаливать.
Впрочем, такие цифры не говорят о максимальной доле промилей в организме водителя.
Водитель честно признался, что употреблял спиртное в течение недели.
После оказалось, что молодой человек 1993 года рождения даже не имеет водительских прав.
В 2017 году он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Сейчас ему грозит до 15 суток ареста.