Алтайский водитель, который неделю пил, чуть не «сжег» на выдохе алкотестер

В Камне-на-Оби сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Vista под управлением настолько пьяного молодого человека, что алкотестер зашкалил, пишут « Каменские известия ».

Алкотестер после освидетельствования показал две тысячи промилей и это максимальный показатель данного прибора.

«Ого! Как бы прибор не сжег», — искренне удивляются полицейские, когда датчик алкотестера начал зашкаливать.

Впрочем, такие цифры не говорят о максимальной доле промилей в организме водителя.

Водитель честно признался, что употреблял спиртное в течение недели.

После оказалось, что молодой человек 1993 года рождения даже не имеет водительских прав.

В 2017 году он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Сейчас ему грозит до 15 суток ареста.