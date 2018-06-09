В Рубцовске 8 июня столкнулись автомобили ВАЗ и Toyota, пишут очевидцы в группе "Инцидент Рубцовск".
В алтайском городе автомобиль такси протаранил учебную машину. Фото : Павел Штро в vk.com/barneos22.
В алтайском городе автомобиль такси протаранил учебную машину. Фото : Павел Штро в vk.com/barneos22.
ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и переулка Гражданского. Свидетели ЧП сообщают, что у автомобиля Toyota отказали тормоза и иномарка врезалась в учебный ВАЗ 2105. О пострадавших не сообщается.
На снимках с места ДТП видно, что от удара у автомобиля ВАЗ смяло боковую часть. Toyota также получила повреждения.
В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили проблему без вызова служб.
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