Алтайской структуре Росприроднадзора потребовались элитные зарубежные внедорожники

Центры действуют в федеральных округах, у каждого имеются филиалы в регионах.
ЦЛАТИ по Алтайскому краю — филиал «ЦЛАТИ по Сибирскому федеральному округу». Он занимается вопросами контроля за состоянием окружающей среды на территории Алтайского края и Республики Алтай.
В одном лишь октябре алтайский Центр разместил на сайте госзакупок не менее 24 тендеров — в основном, на поставку специфического оборудования и измерительных приборов.
Среди закупок фигурируют: анализатор растворенного кислорода, спутниковое геодезическое оборудование, спектрофотометр, ультразвуковой толщиномер и даже геодезический квадрокоптер за 600 тыс. рублей.
Кроме того, в перечне желаемых приобретений обнаружились два «автомобиля повышенной проходимости».
Судя по стоимости каждого в более 4,3 млн рублей, это не УАЗ и даже не «УАЗ Патриот».
В подробнейшем описании требований к автомобилю названия конкретной марки не содержалось.
Однако известно, что 26 октября федеральный Минпромторг выдал «ЦЛАТИ по СФО» разрешение на закупку двух происходящих из иностранного государства товаров: китайских автомобилей HAVAL DARGO, которые с апреля производятся на заводе в Туле.
В технических требованиях к закупке прописаны:
- Отделка салона натуральной кожей — потому что это практично;
- Наличие функции массажа у водительского кресла — для комфорта при движении;
- Поддержка систем Apple CarPlay — для интеграции со смартфонами;
- 10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер — для прослушивания новостей и дорожной обстановки
Еще почему-то требуется система крепления детского кресла ISOFIX — для обеспечения безопасности при перевозке детей. Хотя в описании указано, что автомобиль нужен для обеспечения доставки сотрудников в труднодоступные места.
Последнее, что остается добавить, это то, что цены на сайте производителя варьируются в районе 3−3,5 млн рублей в зависимости от модели, тогда как в закупке цена каждого авто почти на миллион больше.