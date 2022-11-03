Алтайской структуре Росприроднадзора потребовались элитные зарубежные внедорожники

Два элитных китайских внедорожника стоимостью более 4,3 млн рублей каждый оказались в списках закупок структуры Росприроднадзора — алтайского краевого Центра лабораторного анализа и технических измерений.

Центры действуют в федеральных округах, у каждого имеются филиалы в регионах.

ЦЛАТИ по Алтайскому краю — филиал «ЦЛАТИ по Сибирскому федеральному округу». Он занимается вопросами контроля за состоянием окружающей среды на территории Алтайского края и Республики Алтай.

В одном лишь октябре алтайский Центр разместил на сайте госзакупок не менее 24 тендеров — в основном, на поставку специфического оборудования и измерительных приборов.

Колесо , машина , лужа СС0

Среди закупок фигурируют: анализатор растворенного кислорода, спутниковое геодезическое оборудование, спектрофотометр, ультразвуковой толщиномер и даже геодезический квадрокоптер за 600 тыс. рублей.

Кроме того, в перечне желаемых приобретений обнаружились два «автомобиля повышенной проходимости».

Судя по стоимости каждого в более 4,3 млн рублей, это не УАЗ и даже не «УАЗ Патриот».

HAVAL DARGO haval.ru

В подробнейшем описании требований к автомобилю названия конкретной марки не содержалось.

Однако известно, что 26 октября федеральный Минпромторг выдал «ЦЛАТИ по СФО» разрешение на закупку двух происходящих из иностранного государства товаров: китайских автомобилей HAVAL DARGO, которые с апреля производятся на заводе в Туле.

В технических требованиях к закупке прописаны:

Отделка салона натуральной кожей — потому что это практично;

Наличие функции массажа у водительского кресла — для комфорта при движении;

Поддержка систем Apple CarPlay — для интеграции со смартфонами;

10 динамиков аудиосистемы , включая сабвуфер — для прослушивания новостей и дорожной обстановки

Еще почему-то требуется система крепления детского кресла ISOFIX — для обеспечения безопасности при перевозке детей. Хотя в описании указано, что автомобиль нужен для обеспечения доставки сотрудников в труднодоступные места.



Последнее, что остается добавить, это то, что цены на сайте производителя варьируются в районе 3−3,5 млн рублей в зависимости от модели, тогда как в закупке цена каждого авто почти на миллион больше.



