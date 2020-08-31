Алтайскую трассу закроют для движения из-за военных

С 22:50 31 августа до 1:50 1 сентября перекроют движение для всех видов транспорта по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» от поворота на Контошино до Полковниково.
Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям.
В ночь на 1 сентября в Алтайском крае закроют участок трассы из-за проезда военных, предупредили в ГИБДД.
С 22:50 31 августа до 1:50 1 сентября перекроют движение для всех видов транспорта по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» от поворота на Контошино до Полковниково.
Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям.
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