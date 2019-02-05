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Автоновости

Антирейтинг автошкол Барнаула по числу провалившихся на экзаменах в ГИБДД выпускников

Теоретические экзамены сдают с первого раза только 58% выпускников барнаульских автошкол, автодром — 39%, а «город» покоряют с первой попытки лишь 27% кандидатов в водители. Это следует из статистики за IV квартал 2018 года, опубликованной на сайте ГИБДД по Алтайскому краю. Altapress.ru изучил эти данные и составил рейтинги лучших и худших автошкол Барнаула.

Автошкола.
Автошкола.
Анна Зайкова

Из анализа данных ГИБДД следует, что невозможно однозначно назвать автошколы, чьи выпускники показывают лучшие или худшие результаты по всем трем экзаменам. Например, есть организации, которые попадают в антирейтинг по теории, но в числе лучших по практике, и наоборот. Поэтому мы выделили несколько мини-рейтингов по всем экзаменам.

Лучше всего теорию сдают после обучения в автошколах:

  • «БИП» — 89% сдавших с первой попытки;
  • «БЦВВМ» — 80%;
  • «ШПОВ» — 76%.

Хуже всего осваивают теорию в:

  • «АвтоГрад» — 34%;
  • «СветофорПлюс» — 41%;
  • «Автодело» — 42%.

Упражнения на автодроме легче покоряются выпускникам автошкол:

  • «Ник-Центр» — 50%;
  • «Автоледи» — 48%;
  • «Лидер» — 47%.

Худшие показатели по числу сдавших автодром с первого раза у:

  • «Авангард» — 18%;
  • «Авто-Драйв» — 22%;
  • «Автодело» — 28%;

В городе успешнее всего себя проявляют те, кто учился в:

  • АлтГТУ — 60%;
  • Алтайском промышленно экономическом колледже (АПЭК) — 51%;
  • «Автопрофи» — 36%.

Меньше всего успешно сдавших «город» с первого раза среди курсантов:

  • «Светофор-Плюс» — 10%;
  • «Главная дорога» — 13%;
  • «Авто-Драйв» — 16%.

Отметим, что мы рассматривали только результаты по экзаменам на права категории В. Посмотреть статистику по другим категориям, а также иным городам и райцентрам Алтайского края можно здесь.

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