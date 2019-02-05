Антирейтинг автошкол Барнаула по числу провалившихся на экзаменах в ГИБДД выпускников

Теоретические экзамены сдают с первого раза только 58% выпускников барнаульских автошкол, автодром — 39%, а «город» покоряют с первой попытки лишь 27% кандидатов в водители. Это следует из статистики за IV квартал 2018 года, опубликованной на сайте ГИБДД по Алтайскому краю. Altapress.ru изучил эти данные и составил рейтинги лучших и худших автошкол Барнаула.

Из анализа данных ГИБДД следует, что невозможно однозначно назвать автошколы, чьи выпускники показывают лучшие или худшие результаты по всем трем экзаменам. Например, есть организации, которые попадают в антирейтинг по теории, но в числе лучших по практике, и наоборот. Поэтому мы выделили несколько мини-рейтингов по всем экзаменам.

Лучше всего теорию сдают после обучения в автошколах:

«БИП» — 89% сдавших с первой попытки;

«БЦВВМ» — 80%;

«ШПОВ» — 76%.

Хуже всего осваивают теорию в:

«АвтоГрад» — 34%;

«СветофорПлюс» — 41%;

«Автодело» — 42%.

Упражнения на автодроме легче покоряются выпускникам автошкол:

«Ник-Центр» — 50%;

«Автоледи» — 48%;

«Лидер» — 47%.

Худшие показатели по числу сдавших автодром с первого раза у:

«Авангард» — 18%;

«Авто-Драйв» — 22%;

«Автодело» — 28%;

В городе успешнее всего себя проявляют те, кто учился в:

АлтГТУ — 60%;

Алтайском промышленно экономическом колледже ( АПЭК) — 51%;

АПЭК) — 51%; «Автопрофи» — 36%.

Меньше всего успешно сдавших «город» с первого раза среди курсантов:

«Светофор-Плюс» — 10%;

«Главная дорога» — 13%;

«Авто-Драйв» — 16%.

Отметим, что мы рассматривали только результаты по экзаменам на права категории В. Посмотреть статистику по другим категориям, а также иным городам и райцентрам Алтайского края можно здесь.