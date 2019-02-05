Антирейтинг автошкол Барнаула по числу провалившихся на экзаменах в ГИБДД выпускников

Из анализа данных ГИБДД следует, что невозможно однозначно назвать автошколы, чьи выпускники показывают лучшие или худшие результаты по всем трем экзаменам. Например, есть организации, которые попадают в антирейтинг по теории, но в числе лучших по практике, и наоборот. Поэтому мы выделили несколько мини-рейтингов по всем экзаменам.
Лучше всего теорию сдают после обучения в автошколах:
- «БИП» — 89% сдавших с первой попытки;
- «БЦВВМ» — 80%;
- «ШПОВ» — 76%.
Хуже всего осваивают теорию в:
- «АвтоГрад» — 34%;
- «СветофорПлюс» — 41%;
- «Автодело» — 42%.
Упражнения на автодроме легче покоряются выпускникам автошкол:
- «Ник-Центр» — 50%;
- «Автоледи» — 48%;
- «Лидер» — 47%.
Худшие показатели по числу сдавших автодром с первого раза у:
- «Авангард» — 18%;
- «Авто-Драйв» — 22%;
- «Автодело» — 28%;
В городе успешнее всего себя проявляют те, кто учился в:
- АлтГТУ — 60%;
- Алтайском промышленно экономическом колледже (АПЭК) — 51%;
- «Автопрофи» — 36%.
Меньше всего успешно сдавших «город» с первого раза среди курсантов:
- «Светофор-Плюс» — 10%;
- «Главная дорога» — 13%;
- «Авто-Драйв» — 16%.
Отметим, что мы рассматривали только результаты по экзаменам на права категории В. Посмотреть статистику по другим категориям, а также иным городам и райцентрам Алтайского края можно здесь.