Аукционы по продаже «красивых» автономеров предложили в Госдуме

Для этого предлагается проводить аукционы. Их организацией будет заниматься ГИБДД, сообщает ТАСС.

К «красивым» номерам предлагается относить знаки, которые состоят «из одинаковых букв или цифр», или включают в себя «два ноля либо один ноль слева с повторением в серии кода региона».

Перепродавать такие знаки будет запрещено. Использовать их на государственном или муниципальном транспорте также будет невозможно.

Автор законопроекта депутат от ЛДПР Александр Шерин напомнил — в 2015 году подобный документ уже вносили в Думу. Но вопрос так и не решен, пишет bfm.ru. При этом «нелегальные доходы и теневой рынок по продаже государственных номеров имеют место быть до сих пор», — отмечает депутат.