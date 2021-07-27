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Автоновости

Аукционы по продаже «красивых» автономеров предложили в Госдуме

В думской электронной базе зарегистрирован законопроект о продаже «красивых» автомобильных номеров.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Для этого предлагается проводить аукционы. Их организацией будет заниматься ГИБДД, сообщает ТАСС.

К «красивым» номерам предлагается относить знаки, которые состоят «из одинаковых букв или цифр», или включают в себя «два ноля либо один ноль слева с повторением в серии кода региона».

Перепродавать такие знаки будет запрещено. Использовать их на государственном или муниципальном транспорте также будет невозможно.

Автор законопроекта депутат от ЛДПР Александр Шерин напомнил — в 2015 году подобный документ уже вносили в Думу. Но вопрос так и не решен, пишет bfm.ru. При этом «нелегальные доходы и теневой рынок по продаже государственных номеров имеют место быть до сих пор», — отмечает депутат.

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