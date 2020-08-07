7 августа барнаульские дорожники закончат ремонт на ул. Попова, но проезд не откроют

В выходные 8−9 августа подрядчик установит дорожные знаки, нанесет разметку и пешеходные переходы.
Движение по чётной стороне ул. Попова от ул. Власихинской до Трактовой откроют 10 августа с 06:00.
«Движение на улице Попова будет организовано по трем полосам. Небольшое смещение по срокам произошло в связи с большим количеством предприятий, находящихся на данном участке, что не позволяет полностью перекрыть движение», — сообщил глава профильного комитета администрации Антон Шеломенцев.
По ул. Попова на всем участке продолжаются работы по переустройству трамвайных путей, контактной сети трамвая, питающих кабелей контактной сети и сетей наружного освещения. По северной части магистрали ремонтируют парковки, идет устройство заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок и так далее.
Полностью реконструкцию дороги по ул. Попова, от ул. Власихинской до Трактовой, планируют завершить до 1 октября.