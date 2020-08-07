7 августа барнаульские дорожники закончат ремонт на ул. Попова, но проезд не откроют

7 августа дорожники завершат работы на перекрытом участке ул. Попова, сообщили в администрации Барнаула. За выходные планируется сделать последние штрихи и с 10 августа открыть движение.

В выходные 8−9 августа подрядчик установит дорожные знаки, нанесет разметку и пешеходные переходы.

Движение по чётной стороне ул. Попова от ул. Власихинской до Трактовой откроют 10 августа с 06:00.

«Движение на улице Попова будет организовано по трем полосам. Небольшое смещение по срокам произошло в связи с большим количеством предприятий, находящихся на данном участке, что не позволяет полностью перекрыть движение», — сообщил глава профильного комитета администрации Антон Шеломенцев.

Схема движения транспорта при перекрытии ул. Попова. barnaul.org

По ул. Попова на всем участке продолжаются работы по переустройству трамвайных путей, контактной сети трамвая, питающих кабелей контактной сети и сетей наружного освещения. По северной части магистрали ремонтируют парковки, идет устройство заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок и так далее.

Полностью реконструкцию дороги по ул. Попова, от ул. Власихинской до Трактовой, планируют завершить до 1 октября.