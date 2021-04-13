Как барнаульский дилер вежливо продает пенсионерам старые и не всегда целые авто под невыгодный кредит

В редакцию altapress.ru обратился специалист по автоподбору. Он рассказал, что в Барнауле появился серый дилер, который красивым обманом вынуждает пенсионеров покупать автомобили с пробегом и после аварий. Мы поговорили с недовольными клиентами и юристом и выяснили, какими методами пользуются продажники, законны ли эти методы и как не дать надеть на себя розовые очки.

Покупка

Общаться со мной покупатели автомобиля согласились, только если их имена в тексте изменят — так их запугал разговорами о «длинных руках» сосед, полицейский на пенсии.

Андрей Леонов с женой Светланой (имена покупателей изменены. — Прим. ред. altapress.ru) — пенсионеры, живут в пригороде. 10 лет они ездили на Kia Sportage, когда начались проблемы с двигателем, решили сдать машину в trade-in и взять новую, чтобы «на их век хватило» — поехать в магазин, поликлинику, внуков покатать.

Приглядели по объявлению Renault Duster — на баннере автоцентра «Барнаул» перечеркнутые 800 тыс. рублей соседствовали с надписью «от 484 тыс. рублей». Это при том, что на сайте официального дилера Renault в Барнауле стоимость этого автомобиля — от 912 тыс. рублей. Выгода очевидна. Отправились в автоцентр.

Автоцентр «Барнаул». altapress.ru.

Милые и обходительные продавцы покачали головой: Duster не оказалось. Да и скидку до 380 тыс. рублей можно получить, только взяв автомобиль в кредит, но это планам покупателей не мешало, хотя и была возможность отдать часть наличкой.

«Нас стали пересаживать из одной машины в другую, — рассказывает Светлана. — Мы-то, пеньки старые, кивали, смотрели. Говорят, банк решает, на какие машины дадут кредит. Предлагали взять на 1,7 млн! Говорят еще: „Может, напишем, что вы тортики печете? Тогда сможете не по 20, а по 30 тыс. выплачивать, быстрее выкупите“».

Приемом «банк не одобряет» Андрей и Светлана в этот день «покупали» четыре машины — в связи с отсутствием Renault Duster их посадили в модель «повыгоднее», потом в другую. В итоге они оказались в Renault Kaptur 2018 года выпуска.

«Сказали, что эта машина почти новая, с небольшим пробегом в 27 тыс. километров — так, по хозяйству каталась», — вспоминает Светлана.

Покупка автомобиля. Pixabay.

Пенсионеры приехали в автосалон к 11:00. Автоподбор, запросы в банки, оформление бумаг — все это растянулось до 19 часов.

«Мариновали. Один придет — другой уйдет. «Чай-кофе? Подождите-посидите!», — качает головой Светлана. — Где-то в 14 часов подошла девочка, сказала: «Поздравляю, почти оформили кредит!». С чем поздравляла? С «почтикредитом»?"

«Я уже устал, думал, все, не буду брать машину. А они мне: «Давайте мы ваш Kia оценим не в 700, а в 800 тыс.». Я сразу присел, думаю: «Елы-палы, 100 тыс. же деньги!»» — говорит Андрей.

Женщина за рулем. СС0

Цена Renault Kaptur по договору составила 1 млн 150 тыс. рублей. На сайте автоцентра значилась стоимость от 714 тыс. Сумма кредита — 390 тыс. рублей по ставке 13,1% годовых.

Тогда случился другой эпизод, которому покупатели не придали значения: в салон пришел расторгать договор недовольный мужчина, немолодой на вид. «Говорит, полнейший обман, обещали одно, а подсунули другое, — вспоминает Леонов. — Мы думали, сам виноват, с нами такого не случится».

Может, они и продолжали бы так думать, если бы не случайность — ПТС от Kia остался дома. Заботливые продавцы вызвали такси пенсионеру, который к тому времени уже подписал договоры на кредит и trade-in. Таксист, разговорившись с Андреем, понял, что с покупкой что-то не так, и вызвал специалиста по автоподбору.

Такси. СС0

Конфликт

«Я сам работал у официалов и знаю, как все происходит. Позвонил товарищам, они подтвердили опасения: Леоновы попали к серым дилерам. Эта схема в Новосибирске и Москве как минимум пять лет уже живет», — рассказывает Антон Семыкин, которого пенсионеры называют не иначе как спасителем.

Вернувшись в автосалон, Андрей и Антон попросили вернуть документы. По словам автоподборщика Семыкина, на просьбу вернуть водительское удостоверение Андрея и свидетельство о регистрации ТС на Kia менеджеры попросили подождать. Документы обещали вернуть после осмотра Renault.

Чтобы убить время, герои решили пройтись по шоуруму. «У официалов стоят машины одного-двух брендов. А здесь все вперемешку: Lada Vesta, Renault Logan, Volkswagen Polo, Nissan Terrano — бюджетные модели для пенсионеров», — рассказывает Антон.

Заклеенный номер. altapress.ru.

У всех машин, в чем мы позже сами убедились, скрыта информация о VIN-номере, по которому отслеживается вся история автомобиля. «Стажер автосалона по моей просьбе открыл Volkswagen Polo, — вспоминает Семыкин. — Только начал забивать номер со средней стойки в приложение, как менеджеры закричали: «Закрой все! Удаляй фото!» Целая толпа сбежалась».

Наконец героев пригласили к Renault. По словам Антона, на машине были видны следы от сорванных наклеек. Оказалось, что, по данным в базе, авто было в каршеринге у «Яндекс. Драйв» в Москве. К этому «прилагались» шесть штрафов на 8,3 тыс. рублей и ДТП, где было повреждено крыло и бампер, о чем покупателей, по их словам, не предупредили.

«Kia Sportage — хорошая комфортная машина высокого класса, а Renault Kaptur — бюджетный автомобиль с деревянным пластиком. Леонов отдает хорошую машину в обмен на битую тачку с каршеринга, да еще и должен доплатить чуть ли не полстоимости своего автомобиля! — возмущается Антон. — У того Renault была минимальная комплектация, а менеджер чушь какую-то городил про комплектацию Life и антикоррозийную обработку».

Автомобили. Машины. Pixabay.

В итоге водительское удостоверение и свидетельство Kia вернули в пакете. Там же оказались документы на новую машину. Андрей вместе с Антоном собрался уехать на своей Kia. На парковке она оказалась заблокированной «Каптуром». Пенсионеру стало плохо — повысилось давление. Менеджеры обещали вызвать полицию по факту угона, вежливо объясняя, что все договоры подписаны: «наше — ваше, ваше — наше».

«Я сказал: «Вызывай». Пять минут препираний — и мы, протиснувшись между сугробом и Kaptur, выезжаем и отправляемся в полицию. В дежурной части обещали разобраться. Выехали мы из автоцентра в 23 часа. Он должен работать до 20:00, но менеджеров все еще было полно, будто их на вахту привезли работать», — замечает Семыкин.

Просмотрев документы, Антон сделал вывод, что без юриста в деле точно не обойтись: «В договоре написано, что при расторжении покупатель должен возместить все расходы, включая доставку до места продажи — это можно раздуть в доставку до Москвы, которая не меньше 40 тыс. стоит».

Покупка автомобиля. Pixabay.

Что известно об автоцентре «Барнаул» Принадлежит микропредприятию «Артель», зарегистрированному в Тольятти в квартире жилого дома. Директор — Рашадат Элшад-Оглы Османов.

Расторжение

Андрей Леонов обратился в Роспотребнадзор и нашел юриста — Алексея Мацаева. «Артель» ему уже знакома по другим похожим делам, связанным с ее новосибирскими салонами. По автоцентру «Барнаул» это первое обращение.

Мацаев отправился с Леоновым в автоцентр на переговоры. «Там четыре менеджера работали, и у каждого толпа людей. Я вообще хотел закричать, что здесь обманывают, а юрист сказал не лезть, мол, это их дело», — вспоминает пенсионер.

Первая встреча окончилась ничем — юрист обозначил позицию клиента. Во второй приезд удалось договориться и расторгнуть договор за счет продавца.

Внимательно изучите сведения , внесенные в договор. СС0.

Алексей Мацаев,

автоюрист:

— Как и любая коммерческая организация, «Артель», конечно, не хотела терять прибыль. Мы настояли на расторжении без санкций на основании закона о защите прав потребителей и Гражданского кодекса. Не желая судебных издержек, автоцентр принял, на мой взгляд, правильное решение и пошел на уступки. Абсолютно точно быть уверенным, что суд встал бы на сторону Леонова, нельзя. Но у нас были неплохие шансы. А забирать Kia Леонову тогда было уже нельзя. Переход права собственности происходит не с момента госрегистрации автомобиля в ГИБДД, а с момента подписания договора купли-продажи или акта приема-передачи. Получилось, что Андрей уехал на автомобиле автоцентра, который в ГИБДД еще зарегистрирован на его имя, оставив машину, уже принадлежащую ему.

Грубо говоря, клиенты юриста попали под одну и ту же схему: приманить небывалой скидкой, под любым предлогом пересадить на б/у автомобиль, занизить стоимость в trade-in, навязать невыгодный кредит, который с лихвой перекроет обещанную скидку, а также дать букет подарков, которые будут входить в сумму кредита.

Автомобили. Машины. Pixabay.

Леонову «подарили» комплект зимней резины и сигнализацию. А также договор, по которому компания обязуется в экстренных случаях помочь на дороге: вывезти из снежного плена, подвезти бензин и так далее. Этот «подарок» обошелся в 40 тыс. рублей.

Алексей Мацаев,

автоюрист:

— Бывает так, что в документах указано: «Эвакуация автомобиля в границах 70 км от города». При этом, если покопаться, выясняется, что город — Санкт-Петербург, а машину вы купили в Новосибирске. При этом еще и сертификат — ксерокопия. И это не мошенничество. Мошенничеством это признали бы в случае, если документ содержал бы недостоверные сведения, плюс продавец причастность к нему отрицал, притом что средства за договор приходили на его счет. А так это продажа симпатичной бумажки.

Автомобиль. Скорость. открытые источники ( CC0)

Все это великолепие еще один юрист, Иван Синебоков, называет «красивой продажей». «Эти автосалоны работают в рамках действующего законодательства и используют очень грамотные психологические ходы. К примеру, затягивают процесс подготовки документов до закрытия автосалона, создавая искусственную очередь», — рассказывает он.

Путешествие в «логово»

«Красивую продажу» мы решили испытать на себе. Корреспондент altapress.ru и автоледи Евгения Скаредова отправилась в автоцентр присмотреть себе новенький синий Hyundai Solaris, который на сайте продается по цене от 506 тыс. рублей, и «сдать» свою Skoda Yeti 2013 года.

Мужчина. Костюм. Галстук СС0

В пять вечера в автоцентре было довольно пустынно — всего два клиента. Мы подошли к улыбчивому менеджеру — он моментально принялся за дело.

«На первый взгляд в автосалоне просто идеальный сервис. С первой же минуты начинает казаться, что новенький автомобиль достанется едва ли не даром. И смотрят на тебя с некоторой надеждой, мол, забирай машинку, мы же тебе ее почти за так отдаем. Становится даже неловко, дескать, чего это я?» — позже рассказала о своих ощущениях Евгения.

Сначала оценили Skoda — бесплатно и чуть меньше чем за 10 минут, как и обещали на сайте. Правда, исключительно со слов корреспондента. Вбили в компьютер год выпуска, марку, модель, тип коробки передач и даже состояние кузова, которое, конечно же, оказалось идеальным, хоть на самом деле это не так.

Кредит. Бумаги. СС0

— Во сколько вы ее оцениваете?

— Да мы в другом салоне узнавали, вроде на 300 тыс. рублей, — отвечает Евгения.

— Это вам, значит, занизили, — заметил менеджер.

Потом он сказал, что оценивает машину в 400 тыс. рублей. 320 тыс. из них войдут в первоначальный взнос по кредиту, а 80 тыс. — в общую скидку на автомобиль. Позже юрист Алексей Мацаев с улыбкой подтвердит: это очередная уловка.

Плюс к этому аттракциону щедрости прилагается скидка по государственной программе за использование кредита — 180 тыс. рублей.

Автомобили. Машины. Pixabay.

Сам Hyundai Solaris оказался дороже на 100 тыс. рублей, чем машина в той же комплектации, выставленная на сайте. Мы увидели выставочный вариант белого цвета. Менеджер вежливо объяснил, что нужная машина, скорее всего, есть в наличии, просто ее нужно подогнать.

«Будет точно такая же, только вот такого цвета, как Lada», — показывает он на соседнюю синюю машину с заклеенным VIN-номером.

— К чему прятать от клиента информацию, которую он может проверить в спокойной обстановке? — говорит мне потом журналистка.

— Чтобы красиво продать, — жму плечами.

Андрей Леонов на некрасивую покупку больше не пойдет. Свою Kia он отдал в ремонт и продолжит ездить на ней.

Автомобили. Машины. Pixabay.

Как оградить себя от «красивой продажи». Советы автоюриста:

— изучить действующие расценки в разных источниках и не вестись на небывалые скидки;

— внимательно читать договор, в идеале — изучить документы и автомобиль с юристом или специалистом по автоподбору;

— не сдавать автомобиль в trade-in — его стоимость могут сильно занизить. Лучше продать самостоятельно, но здесь высок риск обмана. Разумно будет обратиться к независимому оценщику, чтобы точно знать стоимость машины.