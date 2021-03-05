«Вживую выглядит лучше, чем на фото». ТОП-5 автомобилей для леди на вторичном рынке Барнаула

Вторичный рынок автомобилей в Барнауле не может порадовать женскую половину населения «шоп-карами» и маленькими итальянскими кабриолетами. Зато он богат легкими в управлении и практичными представителями четырехколесных. Специально для дам с водительским удостоверением altapress.ru подготовил рейтинг дорогих автомобилей на вторичном рынке.

ТОП-5 самых дорогих авто для женщин

Ценник у бывших в употреблении «красавиц» примерно одинаков — около 1,3 млн рублей. Зато возраст самый разнообразный.

1. Mazda 6 , 2018 — 1,7 млн рублей

Автомобили на вторичном рынке Барнаула. Сайты частных объявлений.

Откроет ТОП-5 самая дерзкая и дорогая модель. Внушительный багажник и вместительный салон, чтобы разместить всех детей — это хорошо. Но и от перламутровой красавицы Mazda отказываться не охота. Однако выбор сделать придется, потому что в багажник этой жемчужины ни коляску ни велосипед не впихнуть. Зато машина относительно безопасна — двухлитрового двигателя хватит на затяжной обгон, что снижает всякую возможность риска на дороге.

Автомобиль 2018 года выпуска пробежал 46 000 км и успел набить «шишки». Продавец признается: на левой стороне заменяли и красили крыло и двери.

«За машину не стыдно. Вживую выглядит еще лучше, чем на фото», — пишет продавец.

Женщины, активно эксплуатирующие данную модель, хвалят автомобиль за интуитивно понятный интерьер: мультируль и бортовой компьютер.

2. KIA Ceed , 2020 — 1,29 млн рублей

Автомобили на вторичном рынке Барнаула. Сайты частных объявлений.

Совсем новенькая KIA Сee’d, 2020 может по праву считаться одним из самых безопасных автомобилей в С сегменте. Об этом говорят стандарты EuroNCAP. Все благодаря южнокорейским подушкам безопасности. Машина удобная, вместительная, но негабаритная, что в первую очередь важно женщине в городе.

Чисто для девочек: решетка радиатора у данной модели получила форму «бабочки» или «банта».

3. Toyota Sienta , 2016 — 1 млн рублей

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула.

Автомобиль для большой семьи — можно разместить до семи человек. Также есть большой багажник и бардачок. Идеальное авто для многодетной мамы, у которой одного ребенка нужно отвезти в садик, второго — в школу, третьего — на танцы вместе с костюмами, а остальных — к бабушке в деревню. И все это сделать за один день.

Автомобиль, несмотря на свои габариты, достаточно шустрый и маневренный, так что «труженица» все успеет.

У машины хороший обзор и небольшой расход топлива, есть ограничения по скорости (157 км/ч).

4. Toyota Prius , 2013 — 1 млн рублей

Автомобили на вторичном рынке Барнаула. Сайты частных объявлений.

Кожаный салон, эксклюзивный руль, обтекаемый дизайн и скромные размеры — выбор занятой горожанки. При парковке или сдаче назад автомобиль поможет хозяйке — начнет издавать характерные для грузовиков троекратное «пиликанье». Интерьер салона довольно «футуристичный» — салон кажется пустым из-за монохромности оттенков и свободного пространства.

«В общем, надо смотреть. А увидите — не захотите расставаться.», — интригует автор объявления.

Хозяйки «Приуса» отмечают, что колодки (и передние, и задние) практически вечные. То же касается батареи, даже ее ремонт обходится в копейки при замене отдельных запчастей. Машинка «кушает» в городе около 8 литров (с учетом пробок).

5. Kia Rio X ( X-Line), 2017 — 940 000 рублей

Автомобили на вторичном рынке Барнаула. Сайты частных объявлений.

Завершает мини-рейтинг Kia Rio X (X-Line) 2017 года выпуска. Автомобиль не пересек черту в миллион, зато считается одним из самых востребованных среди женщин. Первое, что они отметят — эргономика пространства и приятный глазу дизайн салона. Второе — работа электроники, в том числе беcключевой доступ и подогрев лобового стекла. Последняя функция особенно приятна, когда зимним утром не нужно отплясывать вокруг капота танцы инков, чтобы расчистить обзор.

Красный хетчбэк за пять лет своей жизни успел набегать 41 000 км. По отзывам хозяек, для городских дорог и каждодневного использования Kia Rio подходит идеально.