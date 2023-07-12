Авто-Хатико. Барнаульцы волнуются о ржавой BMW, брошенной на произвол судьбы

Барнаульцы заметили, что уже долгое время на улице стоит черно-красная BMW. Машина медленно, но верно чахнет, то ли в ожидании своего хозяина, то ли брошенная на произвол судьбы.

Забытый BMW X5 заметили на улице Короленко, 109. Судя по всему, им давно никто не пользуется - автомобиль стоит на одном и том же месте, как минимум, с марта 2023 года, заявляют очевидцы.

У автомобиля скручены номера. При этом внутри салона можно заметить висящие на зеркале брелки - уже покрывшиеся пылью от времени.

У BMW X5 уже облупилась краска, в некоторых местах появилась ржавчина. Фары потрескались, переднее стекло также пошло трещинами.

Как появился этот автомобиль и где его хозяин - неизвестно.

Ранее в Барнауле выставили на продажу спортивный BMW X6 ярко-красного цвета за 4 млн рублей.