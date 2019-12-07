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Автоновости

Автобус рейса «Барнаул — Новосибирск» попал в лобовое ДТП на Чуйском тракте

В Черепановском районе Новосибирской области вечером 6 декабря произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус Yutong и микроавтобус Mercedes, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ДТП в Новосибирской области 6 декабря.
ДТП в Новосибирской области 6 декабря.
Пресс-служба ГУ МЧС по НСО, vk.com/act54

Авария произошла на 103 километре трассы Р-256 Новосибирск — Ташанта. Известно, что рейсовый автобус Yutong следовал по маршруту «Барнаул — Новосибирск». В салоне находились 20 пассажиров и водитель, никто из них не пострадал. Судя по снимкам с места происшествия, у автобуса есть заметные повреждения.

От удара у микроавтобуса Mercedes смяло переднюю часть, двух человек зажало в салоне, сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“». Людям помогли выбраться пожарные и спасатели. По данным ngs.ru, двух пострадавших на «скорой» доставили в Черепановскую ЦРБ.

На месте ДТП работали 18 человек и 8 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.

Отметим, что пассажиров забрал автобус, следующий в попутном направлении.

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