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Автоновости

Автобус с пассажирами съехал в кювет в Алтайском крае

21 июня между поселками Новые Зори и Лесной автобус с пассажирами съехал в кювет, сообщает «Инцидент Барнаул». Очевидцы предполагают, что ДТП произошло из-за плохой дороги.

ДПС.
ДПС.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Инцидент произошел в Павловском районе. Сообщается, что с дороги съехал автобус № 149.

В комментариях пользователи обсуждают дорожное покрытие на этом участке. «Там ночью можно разбиться, ужасная дорога», — пишет одна из подписчиц.

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