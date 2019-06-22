Автобус с пассажирами съехал в кювет в Алтайском крае

Инцидент произошел в Павловском районе. Сообщается, что с дороги съехал автобус № 149.
В комментариях пользователи обсуждают дорожное покрытие на этом участке. «Там ночью можно разбиться, ужасная дорога», — пишет одна из подписчиц.
21 июня между поселками Новые Зори и Лесной автобус с пассажирами съехал в кювет, сообщает «Инцидент Барнаул». Очевидцы предполагают, что ДТП произошло из-за плохой дороги.
Инцидент произошел в Павловском районе. Сообщается, что с дороги съехал автобус № 149.
В комментариях пользователи обсуждают дорожное покрытие на этом участке. «Там ночью можно разбиться, ужасная дорога», — пишет одна из подписчиц.
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