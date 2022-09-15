17 сентября
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Автоновости

Автобус в Барнауле прижал дверью пенсионерку и протащил несколько метров по дороге

Об инциденте рассказала amic.ru 68-летняя пенсионерка. Водитель маршрута № 20 закрыл двери до того, как она успела выйти.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Пенсионерка рассказала, что ехала на «двадцатке» до Власихи. Когда она начала выходить из автобуса, водитель закрыл двери и зажал ее руку внутри салона. После этого он начал движение.

Женщину протащило по дороге несколько метров, пока пассажиры кричали водителю и пытались помочь.

«Я уже спустилась, ноги мои были на асфальте, но он зажал дверьми мою руку вместе с сумкой и поехал вперед. Я давай стучать, люди в автобусе закричали, через несколько метров он остановился. Куртка у меня была вся грязная, рука болела, поднять ее я не могла», — пояснила женщина.

После происшествия пенсионерка решила вернуться домой и пошла на противоположную остановку. Однако там ее уже ждал развернувшийся. Водитель перед ней не извинился, а кондуктор вовсе накричала и сказала, что та сама виновата.

Ранее кондуктор вытолкнула пассажира из автобуса.

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