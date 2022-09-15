Автобус в Барнауле прижал дверью пенсионерку и протащил несколько метров по дороге

Об инциденте рассказала amic.ru 68-летняя пенсионерка. Водитель маршрута № 20 закрыл двери до того, как она успела выйти.

Пенсионерка рассказала, что ехала на «двадцатке» до Власихи. Когда она начала выходить из автобуса, водитель закрыл двери и зажал ее руку внутри салона. После этого он начал движение.

Женщину протащило по дороге несколько метров, пока пассажиры кричали водителю и пытались помочь.

«Я уже спустилась, ноги мои были на асфальте, но он зажал дверьми мою руку вместе с сумкой и поехал вперед. Я давай стучать, люди в автобусе закричали, через несколько метров он остановился. Куртка у меня была вся грязная, рука болела, поднять ее я не могла», — пояснила женщина.

После происшествия пенсионерка решила вернуться домой и пошла на противоположную остановку. Однако там ее уже ждал развернувшийся. Водитель перед ней не извинился, а кондуктор вовсе накричала и сказала, что та сама виновата.

Ранее кондуктор вытолкнула пассажира из автобуса.