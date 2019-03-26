Автобус влетел в столб у ТЦ Galaxy в Барнауле

В барнаульской ГИБДД altapress.ru подтвердили факт ДТП. Пострадавших в аварии нет — автобус ехал без пассажиров.
Удар пришелся на переднюю часть. Очевидцы говорят, что у машины были технические неисправности.
Днем 26 марта в Барнауле на пр. Строителей, 42 произошло ДТП с автобусом № 75. Снимки с места аварии опубликовали в группе Barnaul 22.
В барнаульской ГИБДД altapress.ru подтвердили факт ДТП. Пострадавших в аварии нет — автобус ехал без пассажиров.
Удар пришелся на переднюю часть. Очевидцы говорят, что у машины были технические неисправности.
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