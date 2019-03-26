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Автоновости

Автобус влетел в столб у ТЦ Galaxy в Барнауле

Днем 26 марта в Барнауле на пр. Строителей, 42 произошло ДТП с автобусом № 75. Снимки с места аварии опубликовали в группе Barnaul 22.

Автобус врезался в столб в Барнауле.
Автобус врезался в столб в Барнауле.
Сообщество Barnaul 22

В барнаульской ГИБДД altapress.ru подтвердили факт ДТП. Пострадавших в аварии нет — автобус ехал без пассажиров.

Удар пришелся на переднюю часть. Очевидцы говорят, что у машины были технические неисправности.

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