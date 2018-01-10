Автоэксперт раскритиковал указ Путина о сокращении 10 тысяч гаишников

Дмитрий Попов,

автоэксперт и преподаватель автошколы:

— На данный момент мы в такой ситуации, когда временами инспектора ГИБДД днем с огнем не сыщешь. Как в такой ситуации можно сокращать их количество, непонятно. Видимо, чтобы их на дорогах совсем не было. При этом надо же понимать, что средства видеофиксации вряд ли смогут выполнить ту работу, которую делают автоинспекторы на дорогах

Как считает эксперт, сокращая количество гаишников, МВД подрывает дорожную безопасность, так как во многих регионах страны сотрудников ГИБДД не хватает, а уменьшать количество инспекторов на дорогах не имеет никакого смысла.

Дмитрий Попов,

автоэксперт и преподаватель автошколы:

—Зачастую именно автоинспектор в отличие от средств фотовидеофиксации может правильно оценить ту или иную дорожную ситуацию с точки зрения законодательства. И лучше бы обучать инспекторов бороться с коррупционной составляющей, повышая их материальную заинтересованность в честной службе. Им не стоит забывать, что наличие людей в форме все же дисциплинирует водителей, заставляет их соблюдать правила. Чем меньше автоинспекторов, тем меньше дисциплина.

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