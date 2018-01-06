Путин сократил 10 тысяч гаишников

Владимир Путин подписал указ в последний день 2017 года. В нем говорится: "Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел России, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел России в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813".

Предыдущим указом глава государства в сентябре 2016 года установил максимальную штатную численность 904 871 единицы.

Газете.ру удалось ознакомиться с внутренним приказом МВД №983 , который был издан также 31 декабря в целях реализации принятых президентом решений. Из документа следует, что под сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД. Учитывая, что общее их количество в России по состоянию на осень прошлого года оценивалось в 55 тыс. человек, речь идет о сокращении практически каждого пятого сотрудника.

В ведомственном приказе говорится, что сокращение затронет все регионы. Оно не коснется только двух подразделений Госавтоинспекции: "осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управление транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений".

У сокращаемых сотрудников, согласно приказу МВД, будет возможность продолжить службу в других подразделениях.

Часть сокращений произойдет за счет ликвидации незаполненных вакансий.

Глава московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин считает, что массовые сокращения в ГИБДД обусловлены постепенными изменениями в самом ведомстве, которое за последние годы стало более технологичным. По его словам, с появлением на дорогах тысяч камер, вводом системы "Поток" и прочими изменениями "живых" сотрудников нужно все меньше.