Итоги-2017. Страшные ДТП на Алтае, семейные драмы и крушение вертолета

Краткое содержание

ДТП с автобусами: авария с последствиями

Во время новогодних каникул, вечером 4 января 2017 года, на 235-м километре Чуйского тракта в районе поселка Украинского Косихинского района произошла страшная авария с участием двух автобусов. Погибли три человека, 29 получили травмы.

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил два уголовных дела. По данным следствия, водитель рейсового автобуса Higer, следовавшего по маршруту Бийск – Новосибирск – Бийск в сторону наукограда, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на "встречку", где столкнулся с автобусом ЛАЗ. Водитель ЛАЗа и двое пассажиров автобуса Higer скончались, еще четыре пассажира тяжело пострадали, 25 человек получили менее серьезные травмы. Водителя автобуса Higer признали виновным. Он получил два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Автобус принадлежал бийской компании "Экспресс-Газель". Расследование уголовного дела в отношении ее директора Александра Фаюстова еще продолжается. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следствие полагает, что он нарушил трудовое законодательство и правила перевозки пассажиров. В частности, не соблюдал режим рабочего времени водителя автобуса Higer и не дал ему в рейс напарника. В результате водитель отработал более 12 часов за смену и был попросту переутомлен. Предприниматель находится под арестом и знакомится с материалами уголовного дела. В марте около 200 перевозчиков поставили свои подписи под письмом в защиту Фаюстова. Они призывали следствие и суд "исключить политические амбиции" и объективно разобраться в обстоятельствах ДТП. После резонансной аварии власти провели масштабную проверку всех перевозчиков в крае. За месяц контролирующие органы зафиксировали 1,1 тыс. нарушений ПДД автобусами, работающими на межмуниципальных маршрутах. Проверяющие "поймали" 56 автобусов с техническими неисправностями и более 40 — с неработающими тахографами. У пяти из попавших под проверку водителей не было прав соответствующей категории. Еще два и вовсе оказались нелегалами — они перевозили пассажиров без лицензии. Примерно с 50 перевозчиками расторгли договоры, маршруты повторно выставили на конкурсы.

Гонщик на BMW: в тюрьму с онкологией

В 2017 году завершилось резонансное дело о ДТП с двумя погибшими, которое произошло 29 апреля в Барнауле. Виновника отправили в колонию-поселение на шесть лет. Его также обязали выплатить семьям погибших в общей сложности 2,5 млн рублей.

ДТП произошло рано утром. 23-летний водитель BMW X5, убегая от погони ГИБДД, пролетел на красный свет светофора перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной, протаранил Lada Largus и сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый. И девушка, и 62-летний водитель "Лады" погибли. Сам виновник выбрался из покореженного авто, он значительных травм не получил.

В ходе проверок выяснилось, что уровень алкоголя в крови водителя BMW X5 составил 0,879 мг/л. Это в 2,5 раза выше допустимой нормы. Стало также известно, что с 2014 по 2017 год мужчина 34 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Более того, в момент ДТП его авто не было застраховано. В начале мая виновного арестовали и отправили в СИЗО. Водителю грозило лишение свободы до девяти лет. Срок ему значительно "скостило" наличие онкологического заболевания. В данной ситуации и с учетом других смягчающих обстоятельств ему дали максимально возможное наказание. Зачем он сел за руль пьяным, мужчина так и не рассказал, хотя попросил прощения у родных погибших. После решения суда он подал апелляцию, пытаясь уйти от реального срока. Однако вышестоящая инстанция оставила приговор в силе. В конце года стало известно, что осужденного водителя в связи с тяжелой болезнью выпустили на свободу.

Катастрофа над Телецким: погибли пять человек

12 февраля над акваторией Телецкого озера произошла одна из крупнейших вертолетных катастроф на Алтае, которая унесла жизни пяти человек. На борту находились известный алтайский бизнесмен Анатолий Банных, шеф-пилот компании Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, гендиректор компании Heliport Moscow Мария Козинцева и бейсджампер Глеб Вореводин.

Robinson R66 летел со стороны Хакасии и направлялся на турбазу "Самыш". Из-за непогоды пилот решил приземлиться на кордоне Кокши на Телецком озере и оценить обстановку.

По свидетельству егеря Сергея Усика, пилот и старший группы (по одной из версий, им был Анатолий Банных) попросили разрешить им переждать непогоду на кордоне. Группа находилась в доме около часа. Погодные условия не изменились, но совсем стемнело. Старший группы предлагал остаться ночевать на кордоне, но один из пассажиров настаивал на перелете на базу "Самыш" для ночлега в более комфортных условиях. Пилот оценил метеоусловия и решил сесть за штурвал. Около 20:15 вертолет поднялся в воздух и после нескольких маневров на расстоянии около 200–300 метров от берега упал в озеро.

В ходе поисковых работ, которые начались 13 февраля, спасатели обнаружили предметы, находившиеся на борту вертолета, и тело одной из пассажирок, Елены Ракитской. Больше ничего не нашли. Специалисты полагают, что вертолет разрушился, и нахождение тела одного из пассажиров — просто чудо. Поиски приостановили 27 февраля. К ним привлекали пять воздушных судов, 36 единиц наземной техники, семь плавсредств и 152 человека. Авиационная группировка выполнила 49 полетов. По данным "СК", большую помощь в поисках погибших оказывали друзья и родные Анатолия Банных. Следователи склонялись к версии о том, что судно потерпело крушение из-за ошибки при пилотировании в плохих погодных условиях. Пилот был опытным, выпущенный в 2013 году вертолет — исправным, а потерять управляемость машина могла из-за попадания в снежный заряд. Западно-Сибирское СУ на транспорте Следкома России расследует по данному факту уголовное дело. 25 мая 2017 года Межгосударственный авиационный комитет официально заявил о том, что пропавшие без вести пассажиры вертолета Robinson R66 погибли. Возобновление поисков признали нецелесообразным. Последствия гибели Анатолия Банных еще предстоит оценить, однако уже сегодня ясно, что и предпринимательская, и политическая сфера потеряли сильного, влиятельного игрока.

Банда Пигаря: в Алейске терроризировали военных

В сентябре в Алтайском краевом суде начался процесс над организованной преступной группой (ОПГ) из 11 человек, которая занималась вымогательством у воен­нослужащих войсковой части 41659, дислоцированной в Алейске. Банду обвиняют также в мошенничестве, грабежах, принуждении к совершению сделки, похищении людей, самоуправстве и незаконном обороте наркотиков. ОПГ возглавлял матерый рецидивист Олег Пигарев.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, с января 2014 года по август 2015-го обвиняемые совершили 43 преступления. Костяк ОПГ составляли ранее судимые граждане, в том числе наркоманы. Самому молодому участнику банды не было и 18 лет, а организатору уже исполнилось 40. Основной целью молодых людей являлись солдаты-контрактники и некоторые офицеры. Всего от действий ОПГ пострадали 36 человек. О том, что "банда Пигаря" терроризирует военнослужащих мотострелковой бригады, знал едва ли не весь город, но все молчали, писала "Российская газета".