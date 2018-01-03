Следком проверяет сообщение о стрельбе по людям во дворе барнаульского дома

Как уже сообщалось ранее, в девять вечера 31 декабря была обстреляна из неизвестного оружия легковая машина, в которой находились взрослые и дети. Пуля пробила боковое стекло проезжающего мимо дома № 29 по улице Сухэ-Батора автомобиля и пролетела возле головы одного из детей.

По данным следователей, пистолет был, скорее всего пневматический, тогда как пострадавшие заявляли, что оружие было травматическим.

По сообщениям СМИ и социальных сетей следственным отделом по Индустриальному району следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в краевом главке МВД рассказали altapress.ru, что полиция тоже проводит проверку этого сообщения.