В Барнауле обстреляли машину с детьми

По словам потерпевших, это случилось возле дома № 29 по улице Сухэ-Батора около девяти вечера. Компания неизвестных стояла у крайнего подъезда. Предположительно с их стороны прилетела пуля, возможно, от травматического пистолета. Но этой пуле все же удалось пробить насквозь стекло.

Потерпевшие в паблике Barnaul22 просят откликнуться свидетелей происшествия.

Как сообщили в пресс-службе главка МВД России по Алтайскому краю, в настоящее время сотрудники полиции краевого центра устанавливают все обстоятельства произошедшего.