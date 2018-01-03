В Барнауле обстреляли машину с детьми

Вечером 31 декабря на Сулиме неизвестные обстреляли из пистолета автомобиль, в котором кроме взрослых находились еще и дети. Пуля пробила боковое стекло и пролетела в 10 сантиметрах от головы ребенка, который чрезвычайно напуган произошедшим.
По словам потерпевших, это случилось возле дома № 29 по улице Сухэ-Батора около девяти вечера. Компания неизвестных стояла у крайнего подъезда. Предположительно с их стороны прилетела пуля, возможно, от травматического пистолета. Но этой пуле все же удалось пробить насквозь стекло.
Потерпевшие в паблике Barnaul22 просят откликнуться свидетелей происшествия.
Как сообщили в пресс-службе главка МВД России по Алтайскому краю, в настоящее время сотрудники полиции краевого центра устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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