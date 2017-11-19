В Новосибирске мужчина обстрелял автомобиль из-за незнакомой девушки

Инцидент Новосибирск приводит слова очевидца, который рассказал, что в субботу, 18 ноября, он ехал на своем автомобиле Toyota по улице Сибиряков-Гвардейцев. Кроме него в салоне находились еще один парень и две девушки. На повороте на Северный проезд между товарищами возник конфликт. Когда машина притормозила на перекрестке, одна из девушек внезапно покинула салон автомобиля. Мимо проезжала Toyota Harrier, водитель которой увидел расстроенную девушку. Тогда он, утверждает очевидец, не вникая в суть происходящего, достал пистолет и начал обстреливать автомобиль, после чего скрылся с места происшествия.

Завершение недели омрачилось также стрельбой в Барнауле и в Ленинск-Кузнецке Кемеровской области.

В столице края происшествие произошло на пересечении шоссе Ленточный бор и ул. Кутузова: водитель темно-синего Lexus RX 350 несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону водителя грузовика ГАЗ 53. Последний был ранен, но владелец иномарки скрылся с места происшествия в сторону ул. Гоголя.

В Ленинск-Кузнецке двое пьяных парней устроили стрельбу в ночном клубе из охотничьего ружья. В результате один охранник погиб, еще два человека получили ранения.