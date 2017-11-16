В Барнауле ищут водителей, которые сбили женщин и скрылись

По данным ГИБДД, в 12 часов на улице Сухэ-Батора неизвестный водитель сбил 80-летнюю пенсионерку и скрылся.

Вторая авария произошла в 14:30 на улице Челюскинцев, 71. Водитель наехал на 48-летнюю женщину.

Всех, кто что-нибудь знает о ДТП, просят звонить по телефонам 393-605, 393-554 или 02.

В ГИБДД напоминают, что пешеходы должны с осторожностью переходить дорогу, потому что из-за гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь. Рекомендуется носить на одежде световозвращающие элементы.