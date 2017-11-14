Барнаульский строитель упал с 12 этажа и разбился насмерть

11 ноября 2017 года с балкона 12-го этажа строящегося жилого дома по улице Малахова в Барнауле упал 37-летний строитель. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Правоохранителям предстоит оценить действия лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности при проведении строительных работ.
По результатам проверки принято процессуальное решение.
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