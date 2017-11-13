В больнице умер самый молодой пострадавший при взрыве газа в селе Алтайское

В барнаульском центре термических поражений горбольницы №3 умер 18-летний пострадавший во время хлопка газа в селе Алтайское. Эту информацию altapress.ru подтвердили в СУ СКР по Алтайскому краю.
В Барнаул мужчину доставили на вертолете. В реанимации он был подключен к аппарату вентиляции легких.
В ведомстве сообщили, что мать мужчины находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Жизни остальных потерпевших ничего не угрожает. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.
Altapress.ru писал, что 5 ноября в селе Алтайское в частном доме взорвался бытовой газ. После взрыва дом обрушился. В результате пострадала семья из 4-х человек: мужчина, женщина и двое их совершеннолетних детей. Следствие установило, что в этот день сотрудники газовой службы выполняли работы по подключению жилого дома к центральному газовому отоплению. СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело.
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