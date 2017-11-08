Двое пострадавших от взрыва газа в селе Алтайском остаются в реанимации

Еще один пострадавший с многочисленными ожогами также остается в палате реанимации. Двое других пострадавших находятся в общей палате под наблюдением врачей. Все пациенты находятся в Центре термических поражений барнаульской горбольницы №3.

Взрыв бытового газа произошел 5 ноября в частном доме в селе Алтайское. В результате происшествия пострадала семья из 4-х человек: мужчина, женщина и двое их совершеннолетних детей.

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП. По данным следствия, в тот день сотрудники газовой службы выполняли работы по подключению жилого дома к центральному газовому отоплению.