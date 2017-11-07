В "Газпроме" прокомментировали взрыв газа в селе Алтайское

Комиссия рассматривает несколько возможных причин происшествия, среди которых: образование газовоздушной смеси природного газа и образование газовоздушной смеси сжиженного углеводородного газа в результате нарушения правил хранения газовых баллонов.

В доме до перевода на природный использовали газобалонную установку с баллоном 50 литров. После пуска природного газа абоненту поставили всего 1,9 куб. м газа (по данным счетчика). На месте происшествия в ходе разбора завалов обнаружили три баллона из-под сжиженного газа емкостью 50 литров.

Altapress.ru писал, что СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту травмирования семьи. Следствие установило, что в этот день сотрудники газовой службы выполняли работы по подключению жилого дома к центральному газовому отоплению.

В деле усматривают признаки выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей.