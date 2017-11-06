СКР: во взрыве дома в алтайском селе могут быть виноваты сотрудники газовой службы

Напомним, 5 ноября 2017 года около 5 часов вечера в селе Алтайское в частном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадала семья из 4-х чел­овек: мужчина, женщина и двое их соверш­еннолетних детей. У них тяжелые ож­оги (от 30 до 50% тела). В результате взрыва частично обрушились кровля и перекрытия дома.

Следствие установило, что в этот день сотрудники газовой службы выполняли работы по подключению жилого дома к центральному газовому отоплению.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за надлежащее оказание услуг и выполнение работ по монтажу газопровода. Расследование уголовного дела продолжается.