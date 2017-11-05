В Алтайском крае из-за взрыва газа пострадала семья из четырех человек

Спасатели на месте разбирают завалы, пытаясь спасти вещи семьи. Наиболее вероятная причина ЧП — утечка природного газа.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Специалисты Алтайского краевого центра медицины катастроф доставили отца семейства в больницу в Бийск, у него самые легкие повреждения, дочь — в барнаульский центр термических ожогов, мать и сын в тяжелом состоянии находятся в райбольнице села Алтайское. После стабилизации их перевезут в Барнаул.

Как сообщили в краевом главке МЧС, сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило от дежурного диспетчера в 17 часов. ЧП произошло в газифицированном доме. В результате взрыва частично обрушились кровля и перекрытия здания.

На месте происшествия задействованы 40 человек, 15 единиц техники, из них от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники. Также на месте работали представители местной администрации, полиции, газовой службы, бригада медиков.

По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю. На место выехала сле­дственная группа. Специалисты газовых служб также выясняют причины взрыва в доме.

Это не первое подобное происшествие в Алтайском крае за последнее время. Поздно вечером 28 октября в одной из квартир одноэтажного многоквартирного жилого дома в Рубцовске произошел взрыв. По предварительной версии, взорвался газовый баллон: случился сильный хлопок, однако пожара не последовало. В результате погибли 60-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница. Другие жильцы дома не пострадали, их эвакуировали.

От взрывной волны сильно пострадали две квартиры. Та, где случился взрыв, полностью уничтожена, в другой нет стены и нет крыши. Там живет семья из 4-х человек: муж, жена и двое детей.