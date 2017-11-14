Под Барнаулом на железной дороге сильно обгорел подросток, задевший при падении провода

В дежурную часть линейного отделения полиции обратился приятель потерпевшего. Мальчик рассказал, что его друг сидел на поручнях переходного моста, не удержал равновесие и упал вниз. Транспортные полицейские связались с составом, в вагон которого попал травмированный подросток, поезд экстренно остановили на станции Цаплино под Барнаулом.

Получившего термические ожоги школьника извлекли из полувагона и доставили в ожоговый центр в Барнауле. Потерпевший оказался жителем Новоалтайска. Как сообщили в полиции, подросток и его семья состоят на профучете органов системы профилактики.

В краевом центре термических поражений рассказали altapress.ru, что пациент находится в крайне степени тяжести.