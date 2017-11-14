Под Барнаулом на железной дороге сильно обгорел подросток, задевший при падении провода

Вечером 13 ноября на станции Укладочной 14-летний школьник упал с железнодорожного моста, задел провода контактной сети и свалился в полувагон с углем проходящего грузового состава. Подросток получил ожоги 2-3 степени, у него обгорело 70% поверхности тела, сообщили в транспортной полиции.
В дежурную часть линейного отделения полиции обратился приятель потерпевшего. Мальчик рассказал, что его друг сидел на поручнях переходного моста, не удержал равновесие и упал вниз. Транспортные полицейские связались с составом, в вагон которого попал травмированный подросток, поезд экстренно остановили на станции Цаплино под Барнаулом.
Получившего термические ожоги школьника извлекли из полувагона и доставили в ожоговый центр в Барнауле. Потерпевший оказался жителем Новоалтайска. Как сообщили в полиции, подросток и его семья состоят на профучете органов системы профилактики.
В краевом центре термических поражений рассказали altapress.ru, что пациент находится в крайне степени тяжести.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.