Стрелять так стрелять, или почему люди стали чаще хвататься за оружие

Елена Маслова, редактор.

17 ноября в Барнауле водитель Lexus, которого подрезал грузовик ГАЗ, преградил ему дорогу, начал угрожать водителю и пассажиру, достал пневматический пистолет и стал стрелять. По словам очевидцев, пишет ИА "Банкфакс", прозвучало не менее 10 выстрелов. От стрельбы пострадал один человек — у него повреждена одежда, осталась гематома. Стрелявший скрылся, но через пару дней был задержан.

В ночь с 17 на 18 ноября двое пьяных парней в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) открыли огонь из помпового охотничьего ружья в ночном клубе. До этого их выгнали из клуба за плохое поведение. Вернулись они уже с оружием. Один человек (охранник) погиб, еще двое — с ранениями в больнице.

В Новосибирске 18 ноября водитель одной машины начал из пистолета стрелять в другую якобы после того, как увидел, что из той машины вышла расстроенная девушка.

Чуть раньше, 29 октября, в Барнауле мужчина устроил стрельбу из автомата во время разборок с арендаторами квартиры его бывшей жены. Они задолжали оплату. Из трех человек, по которым стрелял мужчина, двое оказались в больнице в тяжелом состоянии. У преступника дома позже нашли целый склад оружия.

Подобные сводки в последнее время не редкость во многих регионах России. Эксперты в федеральных СМИ говорят, что люди все чаще стали хвататься за оружие. Некоторые "винят" в этом легкий доступ к травматическому оружию. В Госдуме, пишет "АиФ", даже рассматривается законопроект, который обязывает регистрировать "травмат".

Но психологи и психиатры говорят, что дело в другом: в высоком уровне агрессии в обществе, в пограничных эмоциональных состояниях. Таких стрелков в народе обычно зовут "психами". Но, говорят специалисты, диагностированные больные крайне редко совершают подобные преступления. Их мало, за ними следят. Остальные люди считаются здоровыми. Тем временем "в разные периоды жизни нуждается в психиатрической помощи от 20 до 40% населения", рассказывал altapress.ru Борис Пивень, психиатр с 50-летним стажем.

И он же считает, что по психическому состоянию населения наше время похоже на "лихие 90-е": "Душа у людей снова болит из-за жизненных обстоятельств, в которых они оказались. Тот самый социальный фон".

Какие шансы, что, даже случайно подрезав кого-то на трассе, ты не получишь в ответ пулю? Ладно подрезать — здесь хоть есть к чему придраться. А если мужчина заступится за девушку, к которой пристает пьяный? Или дедушка решит повоспитывать молодежь? Ситуаций — самых безобидных — можно придумать "вагон". Защищенности — ноль. Крайняя осторожность, максимальная предусмотрительность. Абсолютная непредсказуемость.

Поможет ли тут профилактика — большой вопрос. А система наказания, даже если полиция будет отрабатывать все 100% таких случаев, станет слабым утешением тем, кто уже пострадал. И она точно не создает ощущение безопасности.